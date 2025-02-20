屏東南州鄉代主席及1代表罷免均成立 4/19投票

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）屏東南州鄉民代表主席葉俊緯及鄉民代表湯智雄，遭民眾分別以刪減公所預算、未審核預算及未利益迴避等理由提案罷免，兩方罷免均成立，2罷免案將於4月19日投票。

屏東縣選委會公告指出，張男提出罷免鄉代主席葉俊緯，連署人數816人，符合規定人數751人，已超過法定連署人數，依法宣告罷免案成立；葉男領銜提出罷免鄉代湯智雄案，連署人數549人，符合規定人數500人，超過法定連署人數，罷免案成立。2人同為南州鄉第1選區，4月19日進行投票。

葉俊緯今天接受中央社記者電話訪問指出，按理說代表會刪除預算非他個人決定，而是多數代表決議，若對預算有意見，可以提出覆議，所有議程都是有平衡機制，用這理由提出罷免，其心可議。

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葉俊緯說，這次罷免沒有任何公平可言，甚至莫名其妙，接下來會透過座談會、跑關懷據點的方式，讓鄉親了解。

「以罷制罷、亂罷一通」，湯智雄則說，預算審核並沒有通知，因此並沒有未審核預算的問題；而家人面試上公所的路燈檢修員，是兒子自己面試上，與他無關，更沒有未利益迴避的說法。（編輯：陳仁華）1140220