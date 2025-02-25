蘭嶼綠島轉運垃圾 台東縣府訂目標量2千公噸

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（中央社記者李先鳳台東縣25日電）台東縣政府表示，去年協助蘭嶼、綠島清理垃圾共約4300公噸垃圾（含風災垃圾），今年目標轉運垃圾量為2000公噸，盼能減緩離島垃圾處理壓力，並呼籲民眾減少使用一次性用品。

台東縣政府環保局今天發布訊息表示，為守護綠島與蘭嶼兩離島的環境永續發展，因其交通不便，垃圾去化是一大挑戰，除了每年辦理的離島垃圾轉運計畫外，源頭減量更是關鍵。

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台東縣環保局指出，民國113年積極執行轉運作業，兩離島總計轉運約4300公噸垃圾（含風災垃圾），分別為蘭嶼鄉2300公噸，綠島鄉2000公噸，今年兩離島垃圾轉運計畫的標案已順利完成發包作業，垃圾轉運目標量為2000公噸，目前得標廠商已開始執行垃圾轉運工作，至今已轉運約100公噸，預計年底計畫完成後，進一步有效釋放掩埋場內的貯存空間，確保離島垃圾收運作業的順暢性。

近年來蘭嶼與綠島的觀光旅遊人數逐年攀升，台東縣環保局表示，垃圾轉運僅為治標手段，減少一次性用品使用量才是解決離島垃圾問題的治本之道，鼓勵前往島上旅遊的遊客能自備盥洗用具、環保餐具及環保杯等個人用品，減少旅遊產生的一次性用品，不僅能降低環境負擔，更能提升個人衛生品質，讓離島美麗風景永續留存，共同守護珍貴的自然環境。（編輯：李淑華）1140225