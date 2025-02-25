羅東工保解編案獲通過 宜縣：有助都市發展與防洪

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）宜蘭縣府表示，「變更羅東都市計畫（部分工業區及保護區通盤檢討）案」（羅東工保解編案），今天經內政部都委會再度討論原則通過，有助於大羅東地區都市發展及防洪治水。

行政院政務委員陳金德今天在臉書（Facebook）發文表示，7年前他代理宜蘭縣長時，羅東部分地區因被劃設為工業區及保護區，周邊跨鄉鎮105公頃土地，禁建長達53年（至今60年），對居民生活及大羅東的未來發展，都造成了不利的影響。

他說，縣府當時發現保護區的劃設，竟是在1966年都市計畫圖農業用地被「誤植」為保護用地的結果。於是，縣府循程序解套，並將治水防災及水環境復育等概念整合其中，並經中央協助後，縣府提案經內政部審議通過「訂正暨變更羅東都市計畫（部分工業區及保護區通盤檢討）」案。

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陳金德指出，本以為可就此解決羅東地區治水及發展問題，沒想到在他卸任後，這個案子卻在行政與執行的無效率下，遲遲無法進入下一階段的區段徵收，一拖就是7年。經他近來的居間協調，終於在今天，經內政部審議通過。希望大羅東地區的發展，可以就此揮別空轉，再現新局。

縣政府發布新聞稿表示，此案除可解決大羅東地區水患及都市計畫發展腹地不足外，相關蓄滯洪公共設施平時也可兼供休閒遊憩、停車及防災等功能，提升羅東都市計畫不足的公共設施服務水準。後續將辦理都市計畫再公開展覽等作業，並報送內政部審議後，即可進行區段徵收相關作業。（編輯：李錫璋）1140225