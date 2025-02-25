高雄攜手東京電視購物 拓展農產外銷版圖

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄市農業局與東京電視購物頻道「虎之門市場」聯手行銷農產，不僅可直接下單高雄蜜棗及有機桑葚果粒醬，節目還到高雄產地取景，加深日本消費者對高雄農產印象。

高雄市農業局今天新聞稿表示，「高雄首選」農產品再次與東京電視購物頻道「虎之門市場」聯手，透過電視購物台可直接下單高雄季節限定「蜜棗」及通過日本JAS有機認證的有機桑葚果粒醬。

此外，節目的專業拍攝團隊更到高雄產地取景，讓日本消費者以最直接的方式了解蜜棗生長環境，及深入有機桑葚果粒醬嚴格把關的製作過程，讓消費者看得安心，吃得放心，進而拓展高雄農產外銷版圖。

節目到陳稼莊自然農園有限公司拍攝，總經理陳煥為細心介紹桑葚果醬的製作過程，堅持傳統直火方式熬煮有機原料，主要成分桑葚來自自家有機農園生產，讓有機桑葚果粒醬每口都吃到顆粒。

另外，虎之門市場的特別企畫中，也安排了4名日本藝人在日本攝影棚試吃來自高雄的蜜棗，紛紛讚許高雄蜜棗富含水分，清甜脆口。

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農業局表示，相關內容預計3月4日在日本播出，除在「東京電視台」播出，也將於「大阪電視台」、「北海道電視台」、「愛知電視台」、「瀨戶內電視台」、「TVQ九州放送」等6家電視台播出。

此外，為提高高雄首選品牌國際知名度，2025年東京國際食品展將由副市長羅達生率領高雄9家業者參加，加上有東京電視購物頻道「虎之門市場」的加成，希望可以再創外銷佳績。（編輯：李淑華）1140225