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台南水道博物館花況佳 櫻花區加3大花海迎遊客

2025/2/26 17:06（2/26 17:16 更新）
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台南山上花園水道博物館淨水池區櫻花綻放，近日吸引不少遊客賞花，館方預估228連假期間將會迎來滿開盛況。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月26日
台南山上花園水道博物館淨水池區櫻花綻放，近日吸引不少遊客賞花，館方預估228連假期間將會迎來滿開盛況。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月26日
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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南山上花園水道博物館淨水池區櫻花綻放，近日吸引不少遊客，館方預估228連假正好盛開，搭配淨水池旁百日草花海及園區內紫花藿香薊、波斯菊花海，正是賞花最佳時機。

台南市政府文化局代理局長林韋旭告訴中央社記者，台南山上花園水道博物館為全台面積最大國定古蹟區，園區內保留日治時期種植的百年羅漢松、琉球松及玉蘭花等珍貴植栽，淨水池旁種植的櫻花，經歷去年強風豪雨折損，已成功補植並適應環境，如今也加入開花行列。

館方人員表示，2016年起在專家協助下，於淨水池區種植約500棵櫻花，包括河津櫻、富士櫻、吉野櫻與八重櫻，每年春節前後綻放，成為台南市民期待賞花勝地，今年因連續幾波低氣溫影響，花期較往年延後，目前開花率約7成，預估228連假將迎來滿開盛況。

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館方人員指出，除了櫻花，園區內其他花海也進入最佳觀賞期，密林區紫花藿香薊大面積綻放，遠望彷彿薰衣草田，形成壯觀紫色花毯，C館旁波斯菊花海隨風搖曳，還有博物館區前往淨水池區的冰點冷氣廠區前方，百日草也全面盛開，紅、黃、粉等多彩花朵點綴，為園區增添繽紛色彩。

館方人員說，目前花況正佳，遊客在15分鐘步行路程內就可暢遊4種不同花海景觀，連台南市長黃偉哲都在臉書推薦，民眾可利用228連假共賞春日美景。（編輯：李淑華）1140226

台南山上花園水道博物館園區內C館旁，波斯菊花海盛開、隨風搖曳，為園區增添繽紛色彩，歡迎民眾來賞花。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月26日
台南山上花園水道博物館園區內C館旁，波斯菊花海盛開、隨風搖曳，為園區增添繽紛色彩，歡迎民眾來賞花。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月26日
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