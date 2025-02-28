佛光山310件珍寶進地宮 大雄寶殿瓦當見證歷史

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）高雄佛光山佛陀紀念館舉辦第13次地宮珍寶入宮法會，今年共310件珍貴文物，涵蓋主禮文物4件、大轎3件、小轎3件及捧寶300件。去年修繕的大雄寶殿瓦當也是今年重點。

佛光山開山祖師星雲大師以其宏願建造48座地宮，匯聚珍藏人類智慧、知識、文化、歷史珍貴文物。每百年開啟1座，期望4800年後這些寶藏將是後世歷史見證。今年在佛光山佛陀紀念館舉辦第13次地宮珍寶入宮法會，其中於2024年首度啟動修繕的佛光山大雄寶殿建築構件也是今年重點。

館方新聞稿指出，今年地宮珍寶入宮共計310件珍貴文物，涵蓋主禮文物4件、大轎3件、小轎3件及捧寶300件。4件主禮文物為亮點中亮點。

其中，「銅雕聖觀音菩薩立像」，由優雅的青銅製成，覆蓋真金，頭戴寶冠、手持蓮花，面容慈悲高貴；「翡翠玉雕彌勒菩薩像」其渾圓體態與笑容可掬、悠然自得形象，讓人感到歡喜與自在；「青釉紫口蓋罐」為信眾送的珍貴禮物，現已捐贈予地宮收藏。展示浙江龍泉青瓷「青如玉、明如鏡、聲如磬」精湛工藝。

另外還有「佛光山大雄寶殿瓦當」，佛光山大雄寶殿由星雲大師建設，1975年奠基，因應建物整修需求，於2024年首度啟動修繕工程，預計2026年春天圓滿。弘法半世紀的大雄寶殿，文物保存也是重要工作，這些建築構件承載著佛光山初期建設風貌，此次將拆除下的瓦當存入地宮，見證歷史。

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其他亮點文物包括大轎3件，菩薩像「妙相吉祥」、中華和鐘微縮珍藏版、大雄寶殿屋頂吻獸（1975年奠基至2024年修繕拆除）。以及小轎3件，釋迦牟尼佛像、翡翠玉雕觀音菩薩坐像、達摩祖師像。

「百萬心經入法身」是星雲大師2009年為興建佛館所發起，匯聚全球僧信二眾抄經的虔誠心願，將每人抄寫的「心經」，奉納佛館本館塔剎，讓筆墨化為祈願世界和平的祝願。（編輯：郭諭儒）1140228