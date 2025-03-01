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卓榮泰視察高屏2快進度 盼加速期程115年開工

2025/3/1 16:16（3/1 16:21 更新）
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行政院長卓榮泰（前右5）1日南下屏東視察「高雄－屏東間東西向第2快速公路」進度，交通部長陳世凱（前右6）、屏東縣長周春米（前右4）陪同。中央社記者黃郁菁攝 114年3月1日
行政院長卓榮泰（前右5）1日南下屏東視察「高雄－屏東間東西向第2快速公路」進度，交通部長陳世凱（前右6）、屏東縣長周春米（前右4）陪同。中央社記者黃郁菁攝 114年3月1日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣1日電）行政院長卓榮泰今天在屏東視察「高雄-屏東間東西向第2條快速公路」進度，交通部公路局預計本月提報政院，核定後啟動相關設計與用地取得。卓榮泰盼加速期程在115年開工。

卓榮泰到屏東農業物產館聽取「高雄-屏東間東西向第2條快速公路」進度簡報，交通部長陳世凱、公路局長陳文瑞、屏東縣長周春米、高雄市副秘書長王啓川、民進黨立委邱議瑩、許智傑等人出席。

卓榮泰會中表示，屏北地區九如、鹽埔，以及高雄仁武、左營，急須1條貫穿道路，協助產業及民眾生活所需。從規畫到設計聽取地方需求、一次到位，主體工程要如期如質完成，細部配套也是再三強調重點。

會中簡報原訂民國116年開工，卓榮泰說，不僅在地委員來，連高雄立委也來了，表示連貫道用途需求非常廣泛，如果送來計畫案時間排定是116年開工，「我會退回去」。用地取得縣府必全力配合，而設計規劃已聽取地方意見，施工期程上如果地方要快、就不能慢，希望在115年就能夠再來此地開工典禮。

周春米表示，屏東南北狹長，須由完善公路網提供在地產業及民眾對外便捷交通，感謝行政院與交通部支持辦理。高屏2快是連接高雄與屏東重要交通建設，現在開車去左營高鐵站，沒塞車情況下從屏東大約45至50分鐘，完工後預估節省27分鐘，對高屏兩地鄉親意義重大。

公路局長陳文瑞報告指出，台88線是台灣12條快速公路裡交通量最大者，東西向來說，台1線、國3、國10及台88線都有壅塞狀況，屏北地區確實沒有1個快速廊道可聯絡高屏兩地，高屏2快計畫路可解決壅塞問題。

陳文瑞說，本月提報行政院，建設計畫核定後開始啟動相關設計、都市計畫變更及用地取得，設計與用地取得都是平行作業。用地取得如果可較快進行，施工期程可再往前拉，有機會提早到115年下半年開展，目前計畫施工期程自116至121年間約4.5年。

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屏東縣交通旅遊處表示，高屏2快全長22.6公里，東起屏東國道3號、行經台3東接高鐵左營站，跨越台3、台29等重要道路，在屏東端鄰近海豐農場、屏東熱博及農業科技園區等設有平面道路串聯在地交通，未來完工後可提供高屏便捷交通，完善高快速公路路網，對高屏地區兩地聯結非常重要。

交旅處表示，高屏2快完工後可便捷往返高屏兩地，落實嘉南高屏大南方新矽谷推動，也是未來台灣AI產業生態核心，屏東作為南台灣S科技廊帶一員，高屏二快完工通車串聯半導體S科技廊帶更可提供屏東科學園區對外便捷交通運輸，提升屏東科技產業對外競爭力，盼交通部縮短作業期程盡快動土。（編輯：郭諭儒）1140301

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「高雄-屏東間東西向第2快速公路」規畫路線全長22.6公里，東起屏東國道3號、行經台3東接高鐵左營站，跨越台3、台29等重要道路，屏東端鄰近海豐農場、屏東熱博及農業科技園區等，設有平面道路串聯在地交通，未來完工後可提供高屏便捷交通。中央社記者黃郁菁攝 114年3月1日
「高雄-屏東間東西向第2快速公路」規畫路線全長22.6公里，東起屏東國道3號、行經台3東接高鐵左營站，跨越台3、台29等重要道路，屏東端鄰近海豐農場、屏東熱博及農業科技園區等，設有平面道路串聯在地交通，未來完工後可提供高屏便捷交通。中央社記者黃郁菁攝 114年3月1日
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