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苗栗仁德醫專設員榮專班 在校5年免學雜費

2025/3/1 16:51（3/1 17:16 更新）
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苗栗縣仁德醫護管理專科學校與員榮醫療體系攜手開設員榮專班，員榮醫療體系執行副院長尹文國（右立者）1日出席招生說明會，講解產學合作細節。（員榮提供）中央社記者鄭維真傳真 114年3月1日
苗栗縣仁德醫護管理專科學校與員榮醫療體系攜手開設員榮專班，員榮醫療體系執行副院長尹文國（右立者）1日出席招生說明會，講解產學合作細節。（員榮提供）中央社記者鄭維真傳真 114年3月1日
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（中央社記者鄭維真彰化1日電）苗栗縣仁德醫護管理專科學校與員榮醫療體系合作開設員榮專班，今天舉辦招生說明會，校長黃柏翔表示，在校5年期間學雜費全免，另可獲得60萬元助學金，畢業可到員榮工作。

員榮醫療體系執行副院長尹文國指出，位於彰化縣員林市的員榮總醫院正興建中，待落成後需要大量醫護人員，目前已與許多學校簽訂員榮專班。

仁德醫專校長黃柏翔表示，學生就讀仁德員榮專班，5年就學期間可獲得員榮提供新台幣60萬元助學金，前3年學雜費由員榮提供，後2年由國家支付。

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尹文國說，全國各醫院均面臨醫護人力荒，員榮透過薪資、延攬人才並進行長期產學合作，期許醫護與醫院一條心。員榮新總院將規劃托嬰、托幼及托老空間，員工上班可帶嬰兒、幼兒前來，長輩可到長照據點，一家老小都能得到良好照顧。

員榮指出，總醫院床數預計有800床，加上員榮、員生院區既有床位，體系總床位達近1200床，將成南彰化規模最大醫療體系，同時能服務南投、雲林等縣市。（編輯：謝雅竹）1140301

#彰化縣
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#員榮醫院
#黃柏翔
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