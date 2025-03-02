台南古都國際半程馬拉松 逾2萬人體驗獨特賽道

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南古都國際半程馬拉松今天清晨登場，賽道沿線經過多處台南特色景點，補給站提供龍蝦、烤雞、豆花、霜淇淋等補給品，3個組別共吸引2萬多人參加，體驗獨特賽道及美食。

台南市長黃偉哲主持起跑鳴笛前致詞表示，今天賽事3個組別參賽者蓄勢待發，加上天氣很好，沿途很多補給美食，讓跑者補充能量，希望大家跑出健康，邊品嚐美食、邊欣賞美景，留下美好回憶，並感謝協辦單位及贊助廠商、志工團隊及市民支持，成就這場城市馬拉松活動。

台南市政府體育局提供資料指出，今天賽事共分半程馬拉松組（21.0975公里）、路跑組（10公里）及健康休閒組（5公里）3個組別，共有2萬4105名跑者參賽，其中有來自44個其他國家共498名外籍選手。

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台南市體育局指出，台南友誼市日本山口縣特別提供這次半程馬拉松冠軍加碼禮品，半馬男子組及女子組冠軍可獲得山口縣工藝品，以及富有日本特色環保袋、束口袋，展現台南與國際友好情誼。

台南市體育局指出，台南古都國際半程馬拉松近年已成為南台灣極具指標性路跑賽事，賽道沿線經過台南特色古蹟景點，並於賽道補給站提供龍蝦、烤雞、豬腳、蜂蜜滷味、豆花、霜淇淋及現打果汁等多樣美食小吃，跑友能一邊享受運動樂趣，也能品嚐美食，幸福滿載而歸。（編輯：蕭博文）1140302