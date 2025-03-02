228收假日 高雄國10鼎金系統車流稍多車速稍慢

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）今天是228連假收假日，高雄市交通局觀測，今天近中午時，國道10號鼎金系統至左營端雙向車流稍多、車速稍慢；駁二地區啟動第1階段管制，旗津、動物園則無管制。

高雄市交通局智慧運輸中心路況資訊顯示，今天上午11時30分，國道1號中正、九如、建國交流道周邊車流稍多、車速正常；國道10號鼎金系統至左營端，雙向車流稍多、車速稍慢，時速約50公里。

此外，台88線全線雙向及市區主要路段車流及車速均正常；高雄車站及高鐵左營站周邊路段，車流及車速也均正常；觀光景區部分，駁二地區啟動第1階段管制，旗津地區及動物園周邊則無管制。

高雄區監理所則指出，台灣高鐵規劃今天將加開4班次北上列車，提醒旅客善用自由座，詳細營運狀態、班次資訊可至台灣高鐵官網查詢。

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此外，公共運輸高墾線部分，高雄區監理所表示，已請客運業者今天加開「9189高鐵左營站-台88線-小灣」至60班次，「9127D大鵬灣琉球線」增班至44班次，其餘高墾線「9117、9117A、9117B、9188、9127」等路線則視人潮機動增班疏運。

高雄區監理所提醒，交通部公路局實施90條國道客運路線享平日優惠或85折票價，及公共運輸轉乘優惠措施只到今天午夜12時止，欲北返民眾可多利用搭乘。（編輯：陳仁華）1140302