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去年旅宿人次略衰退 國人入住降、外籍客增
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新北春紛節3/22登場 4大展區毛小孩也可同歡

2025/3/3 19:25（3/3 19:51 更新）
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2025新北春紛節22日起連續2天將在三重大都會公園幸福水漾園區登場，市府3日公布活動資訊，共有4大主題展區、3大舞台展演。（新北市政府高灘地工程管理處提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年3月3日
2025新北春紛節22日起連續2天將在三重大都會公園幸福水漾園區登場，市府3日公布活動資訊，共有4大主題展區、3大舞台展演。（新北市政府高灘地工程管理處提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年3月3日
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（中央社記者趙敏雅新北3日電）新北春紛節22日至23日在三重大都會公園登場，新北市政府今天公布活動分有4大主題展區，除了有音樂活動、游牧野餐區，還有毛小孩區規劃寵物友善樂園，讓毛孩玩樂交友。

新北市政府今天舉行2025新北春紛節宣傳記者會，副市長陳純敬表示，今年以「生活節」概念策展規劃4大主題展區，分別春紛微醺搖呀搖、游牧野餐躺呀躺、親子樂園滑呀畫及毛小孩跑呀跑。其中，游牧野餐區打造不同復古露營風格，民眾進入彷彿走進老派露營村落。

親子樂園滑呀畫展區有小小攤主交換市集，鼓勵小孩攜帶二手玩具、童書進行交換活動，提倡惜物永續理念；毛小孩跑呀跑展區中，規劃寵物友善樂園，讓毛孩認識新朋友，並規劃寵物主題講座，讓飼主學習更多與毛孩相處知識。

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新北市政府高灘地工程管理處指出，今年音樂舞台也規劃3大主場，其中春紛大舞台音樂表演，節目邀請Angie安吉、HUSH、icyball冰球樂團、Night Keepers守夜人、SoulFa 靈魂沙發、小男孩樂團、柏霖PoLin、徐暐翔、鄒序Hogan T.、麋先生MIXER等卡司。

高灘處表示，市集匯聚北、中、南超過150家攤位，另外，現場每天下午3時限量贈送野餐墊、圓扇。民眾可提前規劃行程，捷運部分，可搭乘捷運中和新蘆線到達三重站後，於1號出口循引導指標進入，或搭乘桃園機場線到達A2站後，可於1A出口直接進入新北大都會公園。（編輯：李錫璋）1140303

陳純敬
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