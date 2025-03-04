鄭文婷控違個資法 罷免領銜人：收意願單非連署書

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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）罷免基隆市議員鄭文婷提議書已送交中選會，鄭文婷今天告發領銜人紀文荃稱2小時有200人簽署第2階段連署書涉違反個資法。紀文荃說，收的是「意願單」非連署書，鄭文婷不需要害怕。

民進黨市議員鄭文婷表示，紀文荃所謂2小時簽出200份第2階段連署書明顯有造假嫌疑，這200名民眾前往簽署恐怕有遭詐騙取得個資嫌疑，下午委託律師郭祐舜赴基隆地檢署，告發紀文荃涉嫌違反個人資料保護法。

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鄭文婷表示，依法領銜人須等收到選委會通知第1階段符合相關規定後，次日起10日內領取連署人名冊格式，而第1階段仍在查對中，紀文荃提供給民眾簽署的「連署書」究竟為何，合理懷疑紀文荃是為騙取民眾個資。

對此，紀文荃指出，他收取的是「意願單」，並非第2階段的連署書，鄭文婷真的不需要害怕。民眾都不希望社會氛圍被政治對立搞得害怕又恐慌，台灣創下各國未曾有過的大罷免先例，最後對台灣整體經濟恐怕也不會有好的結果。（編輯：李錫璋）1140304