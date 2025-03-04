加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
明起氣溫下滑 6日冷氣團南下北部低溫探12度
首頁 / 地方

鄭文婷控違個資法 罷免領銜人：收意願單非連署書

2025/3/4 21:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆4日電）罷免基隆市議員鄭文婷提議書已送交中選會，鄭文婷今天告發領銜人紀文荃稱2小時有200人簽署第2階段連署書涉違反個資法。紀文荃說，收的是「意願單」非連署書，鄭文婷不需要害怕。

民進黨市議員鄭文婷表示，紀文荃所謂2小時簽出200份第2階段連署書明顯有造假嫌疑，這200名民眾前往簽署恐怕有遭詐騙取得個資嫌疑，下午委託律師郭祐舜赴基隆地檢署，告發紀文荃涉嫌違反個人資料保護法。

google news透過 Google News追蹤中央社

鄭文婷表示，依法領銜人須等收到選委會通知第1階段符合相關規定後，次日起10日內領取連署人名冊格式，而第1階段仍在查對中，紀文荃提供給民眾簽署的「連署書」究竟為何，合理懷疑紀文荃是為騙取民眾個資。

對此，紀文荃指出，他收取的是「意願單」，並非第2階段的連署書，鄭文婷真的不需要害怕。民眾都不希望社會氛圍被政治對立搞得害怕又恐慌，台灣創下各國未曾有過的大罷免先例，最後對台灣整體經濟恐怕也不會有好的結果。（編輯：李錫璋）1140304

紀文荃
鄭文婷控罷免抄名冊 領銜人紀文荃：請拿出證據
鄭文婷
基隆市議員鄭文婷罷免提議書 送交中選會民團推罷免基隆4議員 綠營指因仇恨動員
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

193
更多編輯台推薦新聞：