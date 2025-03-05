節氣驚蟄動物甦醒 台電南投區處宣誓穩定供電

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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）今天驚蟄象徵萬物萌發，台電南投區處設施多靠近樹林，員工今天齊聚宣誓穩定供電，措施有防範樹木及鳥獸影響線路、巡檢電網維護、減少線路裸露，盼降低停電風險，確保電力穩定供應。

偶有小動物造成電力設備損壞而影響供電，今天是節氣驚蟄，象徵春雷驚醒冬眠動物，台灣電力公司南投區營業處特別選在今天辦理穩定供電宣誓儀式，全體員工齊聚，由南投區營業處長張毓哲帶領宣誓，將加強設備點檢及維護，確保供電穩定和安全。

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張毓哲表示，為降低鳥獸、樹竹等外力因素造成線路停電事故，特別首次舉辦春季加強供電穩定宣誓儀式，動員全體人力及設備機具，加強各項穩定供電作為，也讓民眾了解台灣電力公司提升供電品質決心。

台電南投區營業處指出，各區針對當地環境有不同穩定供電加強措施，如彰化區處加強鹽害防範，南投縣幅員遼闊、山區多，桿線設施多靠近樹林，易受鳥獸及樹竹碰觸等造成停電事故，為降低外力因素影響電力線路，強化線路覆化、樹木修剪維護、線路設備巡檢等，以降低停電風險確保電力穩供。（編輯：郭諭儒）1140305