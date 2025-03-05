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原訂率團至中國宗教交流 陳福海行程取消

2025/3/5 20:06（3/5 20:36 更新）
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金門縣長陳福海（圖）原訂6日將率團赴中國湄洲媽祖廟等地進香，但陳福海行程已取消，對此金門縣府暫無回應，陳福海也僅祝福此次媽祖宗教交流順利圓滿，兩岸在媽祖庇祐下能增添更多和平友善氛圍。圖為民國113年12月陳福海在議會接受質詢。中央社記者吳玟嶸攝 114年3月5日
金門縣長陳福海（圖）原訂6日將率團赴中國湄洲媽祖廟等地進香，但陳福海行程已取消，對此金門縣府暫無回應，陳福海也僅祝福此次媽祖宗教交流順利圓滿，兩岸在媽祖庇祐下能增添更多和平友善氛圍。圖為民國113年12月陳福海在議會接受質詢。中央社記者吳玟嶸攝 114年3月5日
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（中央社記者吳玟嶸金門5日電）金門縣長陳福海原訂明天率團至中國湄洲媽祖廟等地進香，但陳福海交流行程取消，對此金門縣府暫無回應，陳福海也僅表示，祝福此次交流順利圓滿。

金門縣長陳福海原訂明天率團前往中國泉州天后宮、湄洲媽祖廟等地進香，但陳福海行程已取消，有媒體報導，因縣府昨天才向內政部移民署送件，而針對縣市首長的申請作業，現行做法需有7個工作天，移民署以趕辦不及為由，最終未予批准。

金門縣府對申請結果暫無回應，陳福海也僅祝福此次媽祖宗教交流能順利圓滿，兩岸在媽祖庇祐下能增添更多和平友善氛圍。

金門縣媽祖聯誼會將在6至9日，號召千人宗教交流團，前往中國泉州天后宮、湄洲媽祖廟及賢良港天后祖祠等地進香祈福。

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策劃此次活動的金城鎮南門天后宮表示，交流團將在6日啟程前往廈門，隨後至泉州天后宮進行進香祈福與踩街活動；7日將轉往媽祖信仰發源地「湄洲媽祖廟」舉行獻敬大典，並於當天下午再至賢良港天后祖祠獻典團拜。

8日交流團將前往福州，參觀三坊七巷、閩越水鎮等文化景點，9日結束4天3夜宗教文化交流返回金門。（編輯：林恕暉）1140305

陳福海
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