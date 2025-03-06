高市河堤國小水環境課程 志工教導檢測愛河水質

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（中央社記者林巧璉高雄6日電）高雄市河堤社區志工今天至河堤國小舉辦水環境教育，志工用愛河南橋的水教學生水質檢測，詳細記錄水溫、酸鹼度、溶氧量和濁度等，藉由實作讓學生了解水質重要性。

河堤社區發展協會水環境巡守隊志工今早將多桶愛河南橋的水提到河堤國小內，爺奶級志工展開水環境維護課程。水環境巡守隊隊長郭賢宗表示，除了用影片介紹愛河沿岸豐富的人文自然景觀外，最重要的是教導學生對愛河水質進行簡單檢測。

郭賢宗說，操作過程中學生要謹記「一長兩短」的原則，也就是在長試管中放入一顆PH值藥錠測量酸鹼值，在短試管中放入二顆DO溶氧藥錠，測水中溶氧量，了解過高或過低的PH值及溶氧量對水環境的潛在危害。

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河堤國小校長杜昌霖表示，此活動可以讓學生知道要珍惜水資源及愛護水環境，也符合SDGs6「淨水與衛生」的永續發展目標。河堤社區擁有一群熱心志工讓居住的環境保持得如此優美，學生才能在優質環境中學習成長。

河堤國小學生洪若緁表示，活動很有趣，沒想到用不同的藥錠測試，就知道愛河水質的酸鹼值和含氧量。學生譚尚謙說，愛護水環境是每一個人的責任，他常與家人到河堤公園騎腳踏車，「愛河的水看起來很乾淨，但還是要經過簡單檢驗才知道有沒有被污染。」（編輯：李淑華）1140306