彰化竹塘木棉花季3/15登場 首辦水田拉力賽

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（中央社記者鄭維真彰化6日電）2025竹塘鄉水神傳說木棉花季活動15日登場，今年將首次舉辦「跟泥同樂」系列活動，包括水田拉力賽、捉泥鰍等，並有氣墊樂園、浴衣體驗，邀請各年齡層一起賞花。

彰化縣竹塘鄉公所今天召開竹塘鄉水神傳說木棉花季宣傳記者會，宣布花季主活動於新廣村田頭堤防木棉花道舉辦，規劃趣味競技與親子活動，讓遊客在賞花同時，也能深度體驗農村文化，享受泥田樂趣。

竹塘鄉長蔡碩任表示，15日除有路跑、小農市集外，公所首辦「跟泥同樂」系列活動，水田拉力賽為3人1組，讓民眾在大自然中愉快競賽，總獎金新台幣1.6萬元；捉泥鰍可讓親子體驗早期農村趣味。

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此外，活動當天免費開放巨無霸氣墊樂園，可同時讓80人進場遊玩，並有帶動跳、浴衣體驗、夢幻泡泡秀、大型小丑秀等。

公所指出，民眾在會場打卡，並上傳照片至個人臉書（Facebook）或IG（Instagram），即可獲得多功能水壺，另有摸彩活動提供豐富獎品，希望透過木棉花季帶來旅遊人潮，行銷在地產業。（編輯：陳清芳）1140306