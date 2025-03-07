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財劃法修正 鍾東錦促政院公布修正版直接討論數字

2025/3/7 11:47
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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）財政部昨天召開財劃法徵詢會議，苗栗縣未派員出席，縣長鍾東錦今天表示，統籌稅款分配指標與權重已爭論多年，促請行政院應速公布行政院修正版本「直接討論數字」才有效益。

財政部昨天召開「各級政府財政收支劃分及中央統籌分配稅款分配指標意見徵詢會議」，針對地方政府之間的統籌稅款分配指標與權重提出初步規劃，將分為財政努力、基本建設2大類，同時擴大統籌稅款規模，以及事權需與財權相符並搭配調整，也是會中共識。

苗栗縣政府未派員參加會議，對此，縣長鍾東錦今天透過縣府新聞稿表示，行政院2月底對財劃法修正案提出覆議，「都已經箭在弦上了，怎麼還有時間慢慢來」。他認為，各縣市政府都有各自的需求，分配指標與權重多年來爭論不休，當務之急應該請行政院提出財劃法修正或補救版本，「直接把數字拿出來」，這樣的討論才具有效益。

鍾東錦舉例指出，行政院如果針對長照或教育項目補助，認為必須由中央統一調度分配，就應該把項目、預算金額明確寫出來，只要讓大家看見，把每一塊錢都確實花在人民身上，相信即使修正後的行政院版本，預算金額所有調整，大家都不會有太多意見。

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鍾東錦表示，其實藍白也並非一定要硬逼著行政院接受目前的版本，主要是行政院根本沒有版本，如今面對國際情勢劇變，已經沒有時間再慢慢協商，因此，呼籲行政院儘快提出財劃法修正版本，甚至補上「檢討修正條款」於實施2或3年後再行討論修正，都是可行的方式。

鍾東錦強調，苗栗縣是全台唯一財政受控管的縣市，唯有盡快實行財劃法修正案，才能真正解決燃眉之急，只要行政院把中央規劃的版本公告周知、把數字攤在陽光下，讓全民都能了解、進而支持，或許藍、綠、白的立法委員就可在異中求同，獲得最大公約數，加速財劃法的實行進度。（編輯：方沛清）1140307

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