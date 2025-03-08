雲林促銷國產雞蛋買一送一 大批民眾搶購

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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）中華民國養雞協會預估即將進入雞蛋銷售淡季，雲林縣府今天舉辦雞蛋行銷推廣活動，鼓勵民眾多吃雞蛋，現場推出限量100組買一送一，吸引大批民眾搶購。

雲林縣府今天在古坑綠色隧道舉辦雲林優質雞蛋行銷推廣活動，現場推出限量100組買一送一，民眾只需花新台幣120元購買1盒10顆的土雞蛋，額外贈送10顆白雞蛋，換算下來每顆單價6元，吸引大批民眾搶購。

雲林縣府農業處指出，全台蛋雞數量逾4600萬隻，雲林縣有105萬隻蛋雞，占全國產量2%，目前產地價雞蛋每台斤27.5元，由於正值開學期間，學生攝取蛋的需求量提升，加上農業部1個月前針對種雞的控管得宜，因此推估未來蛋價看俏。

除了雞蛋促銷外，雲林農業處副處長蔡耿宇和網紅西部農場柏賢一起結合雲林在地食材，製作濃濃蛋香味的小麥銅鑼燒。

蔡耿宇說，極端氣候造成溫度變化對家禽生產影響甚大，又因每年禽流感疫情，造成農民極大損失，從112年至今，縣府積極補助改建為現代化禽舍，至今已補助45場完成改善。

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中華民國養雞協會祕書長王建培表示，從去年下半年至今年2月，雞蛋市場呈現供過於求，產地價格低於成本之下，農業部因此輔導業者蛋雛雞減孵等方式調節。目前產地蛋價已趨於穩定。

王建培預估，隨著氣溫逐漸回暖，即將進入雞蛋消費淡季，將因應市場供需，調節雞蛋產量，讓蛋價穩定。（編輯：謝雅竹）1140308