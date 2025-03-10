「舊鞋救命」台南場3/28登場 招募900名志工

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市政府去年與舊鞋救命協會合作舉辦募集活動，募得16噸舊鞋、29噸衣物、7噸包包等物品送往非洲偏鄉，今年將於28日至30日再次舉辦，並預計招募900名志工協助整理。

台南市環保局長許仁澤今天透過新聞稿表示，「舊鞋救命」台南場預定28日至30日在安平區安億停車場舉行，不僅是愛心募集，更是資源循環與國際援助實踐行動，市民可整理家中可再利用的舊鞋、衣服、包包等物資，讓舊鞋、舊衣走向新生命，為非洲赤貧地區孩子送上最溫暖祝福。

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許仁澤指出，此次邀請企業、團體、學校等單位擴大辦理，透過公私部門合作提升夥伴關係及實踐跨國援助精神，預計需要900名志工，服務時間分上午場（09 :00-13:00）、下午場（12:00-17:00）及全日場（09:00-17:00），12歲以下志工得由家長陪同，主辦單位將開立服務時數證明。

台南市長黃偉哲指出，舊鞋救命活動募集舊鞋等物資送往非洲，讓當地孩子有鞋可穿，降低健康風險，活動在網路上引起很大迴響，台南市政府致力推動資源循環再利用，二度與舊鞋救命協會合作，呼籲市民共同響應，也歡迎親子一起報名志工服務，為國際援助盡心力。（編輯：郭諭儒）1140310