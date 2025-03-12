中科2024年營業額破兆 成長逾10%

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）中科管理局今天公布中科園區2024年營業額達新台幣1.04兆元，較2023年同期成長10.22%，為歷年第3高，其中積體電路產業受惠AI與高效能運算發展，成長11.09%。

受惠AI應用浪潮，推升半導體、資通訊產品需求，中科管理局表示，中科園區2024年營業額達1.04兆元，再站穩兆元大關，較2023年同期成長10.22%，為歷年第3高。其中貿易總額、出口額及進口額均大幅成長並創歷年同期新高。

就園區主要產業分析，中科表示，6大產業全面成長，其中積體電路產業受惠AI與高效能運算發展，半導體晶片需求增加，記憶體景氣復甦、價格回升等，營業額成長11.09%；還有電腦及周邊產業因指紋識別模組及玻纖紗需求成長，營業額成長23.48%。

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為建置「精緻多元、優生活、節能永續」的科學園區，中科指出，於虎尾園區及二林園區新建標準廠房，提供現代化高效益單元空間，滿足中、小型企業及新創公司等各型態廠商建廠需求，其中，虎尾園區標準廠房已啟用招租，二林園區標準廠房預計於今年10月完工。

展望2025年，中科表示，全球經濟雖逢美國總統川普上任，新關稅政策與貿易限制措施不確定性升高，及地緣政治風險等諸多挑戰，然隨著AI及高效能運算應用快速發展，科技大廠持續強化研發與技術創新，提升整體產業鏈的競爭力，中科將持續輔導廠商進駐建廠營運，預估2025年營業額將穩定成長。（編輯：李淑華）1140312