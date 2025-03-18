公所人員勸導工地設告示遭抓傷 中市府譴責暴力

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市梧棲區港埠路二段一處施工現場因未設告示牌，公所農建課吳姓男子17日前往勸導遭3名工人動手抓傷及拿磚塊作勢攻擊，民政局長吳世瑋探視吳男支持提告，並譴責暴力行為。

台中市民政局今天發布新聞稿指出，梧棲區公所17日上午10時30分接獲建設局養工處通知，民眾檢舉梧棲區港埠路二段一處挖掘施工現場未設置告示牌，公所農建課吳姓男子前往勘查時當場勸導，卻反遭3名施工人員動手抓傷及拿磚塊作勢攻擊，造成吳男左下巴抓傷及左肩挫傷。

吳世瑋18日前往探視受傷的吳男並致贈慰問金時表示，該工程雖有申請路權，但水公司承包商未依「台中市道路挖掘管理自治條例」規定，在道路挖掘及路面修復期間設置施工告示，無視公權力存在，不聽勸導還暴力相向，嚴正譴責暴力行為。

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梧棲區長溫國宏說明，吳姓男子昨天遭遇攻擊後，基於安全考量，立即離開現場，已前往醫院驗傷並至警察局備案，區公所協助循法律途徑提告。

溫國宏表示，針對現場未設置施工告示情形，公所已函文台灣自來水公司清水營運所限期改善，並請建設局依規裁罰；至於施工廠商不當行為，也請清水營運所善盡管理之責。（編輯：黃名璽）1140318