罷團質疑連署站遭查水表 苗縣府：受理檢舉訪查

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗罷免藍委團體今天表示，二階連署啟動首日就有縣府人員到連署站關切，質疑公權力是否準備介入查水表。對此，縣府澄清，因接獲民眾檢舉故派員前往訪查，並無針對性。

推動苗栗藍營立委陳超明、邱鎮軍罷免案的公民團體「苗栗國立委罷免連線」指出，17日啟動罷免二階連署，就有連署站點遭以縣府人員以接獲檢舉為由找上門，雖然公務員未於現場作出裁罰或有不當言語的情形，仍造成友善店家不小驚嚇。

罷免團體指出，近期也接獲民眾反映，有人假冒罷免團體打電話詢問連署情況，或暗示「簽名會有問題」，意圖影響連署意願，讓許多支持罷免的民眾感到恐懼與不安。

罷團表示，有心人士惡意檢舉，根本是要讓公務員查水表的形式散布恐懼，已委請律師與議員協助了解情形，呼籲縣府保持中立，勿為難各友善連署站，並請民眾共同以行動打破恐懼，突破二階連署門檻。

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對於訪查行動，苗栗縣政府解釋，是因接獲民眾檢舉該址疑似違反補習班設立相關規定，故派員到現場訪查，並無針對性。

縣府強調，公務機關對於選舉、罷免活動，依規定須保持行政中立並依法行政，縣府不會也不能去干涉罷免連署的進行。（編輯：張銘坤）1140318