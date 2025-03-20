中科擴建球證價購協商二度破局 交地規劃將展延

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（中央社記者蘇木春台中20日電）攸關台積電設廠的中科台中二期園區擴建案，最大地主興農球場與會員球證價購問題未解決，雙方今天二次協商仍破局；中科管理局表示，原本預定第一季交地的規劃，將被迫展延。

興農育樂公司今天委由律師陳益軒，與興農球場會員權益促進會代表及其律師進行第2次協商。興農公司會中表示，公司同意對球場會員證，按近3年實際成交價，以新台幣49萬至78.9萬不等的金額購回，並已成立信託專戶方式處理。

興農球場會員權益促進會長陳永豐則認為，因外界得知興農球場將停業，造成近3年的價格崩盤，並非實際的市場均價，與會員要求市場行情的320萬元差距甚大，無法接受業者這次提出的方案，將抗爭到底。

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中部科學園區管理局今天發布新聞稿表示，台中園區擴建二期屬於國家重大經濟建設，有其推動期程，土地取得作業均已完成法定程序，只剩下球證議題尚未解決，原本預定第一季交地的規劃，將被迫展延。

中科呼籲，興農公司與球證會員繼續理性協商，尋求合理共識。若雙方對球證收回價格仍無法獲得共識，中科建議亦可循法律途徑解決，訴請法院公正裁決。（編輯：陳清芳）1140320