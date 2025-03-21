深受澎湖七美人情味吸引 劉敏雄回鍋任分駐所長

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（中央社澎湖縣21日電）澎湖望安分局七美分駐所所長劉敏雄深受當地人情味吸引，自願請調重回熟悉的七美嶼服務，創下澎湖警界同一人回鍋七美分駐所擔任所長的紀錄。

再度回任七美分駐所所長的劉敏雄，曾在民國106年擔任七美分分駐所所長，服務6年後於112年調回澎湖本島的白沙分局外垵派出所擔任所長。在澎湖縣警局此次人事調動中，劉敏雄自願請調重回七美分駐所服務。

現年56歲的劉敏雄表示，從事警察工作逾30年，先前曾分派至七美分駐所，深耕地方多年，被在地豐厚人情味深深吸引，建立良好警民關係。尤其家住高雄的他，如果排班休假返家，可直接從七美搭小飛機返回高雄，比在澎湖本島還方便，所以在今年人事調動中自請重回七美任職，更希望能在七美服務到退休。

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澎湖望安分局七美分駐所新任所長布達典禮，今天由分局長黃一航主持，包括七美鄉長呂啟俊、無黨籍議員張仁和、七美鄉代表會主席陳吉富、副主席張訓五等人與會，場面熱絡。黃一航期許落實推動各項警政工作，共創安居樂業的幸福生活。

劉敏雄是中央警察大學警佐班29期結業，歷任高雄市及澎湖刑警大隊偵查員、交通隊警務員、白沙分局外垵派出所所長等重要職務，歷練完整、警政工作表現優異。（編輯：黃名璽）1140321