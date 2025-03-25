頭部外傷致死率高 高市府籲騎士戴好安全帽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄市交通局今天表示，車禍死亡案件中，頭部外傷者居多，且據往年交通部統計，未戴安全帽發生交通事故致死率是正確配戴者的8.63倍，籲市民騎車務必戴好安全帽。

交通局今天新聞稿指出，從以往案例可見，未戴安全帽的騎士在發生意外事故後，頭部受傷的比例顯著增高，並且致命傷害風險大幅上升。戴安全帽不僅是法律要求，更是安全上路的必備要件。

交通局表示，據往年交通部統計，未戴安全帽發生交通事故的致死率是正確配戴者的8.63倍；呼籲市民騎乘機車、微型電動二輪車、自行車時，務必戴符合標準的安全帽，保護自己生命安全。

目前市售檢驗合格安全帽具多種款式，交通局建議市民安全帽應選擇適合的頭型，購置3/4罩式或全罩式的款式，保護力較佳，提升用路安全性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，戴好安全帽也是重點，帽帶應繫於下巴後方，距離下巴約1至2指幅寬。且安全帽是有使用年限，並非用到壞為止，製造日期滿5年、第1次上路使用起算滿2年或發生重摔、車禍碰撞，都建議更換。

交通局也提醒，不要忘記為小孩購置並戴妥合格的安全帽，確保自己和家人的生命安全。（編輯：郭諭儒）1140325