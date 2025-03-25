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左營高鐵科技之心公辦都更案 商4基地簽約蓋大樓

2025/3/25 18:42（3/25 21:11 更新）
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高雄左營高鐵科技之心公辦都更案商4基地25日舉辦簽約儀式，盈舜營造公司將投資新台幣16億元，興建1棟地上24層、地下5層住商大樓。（高雄市財政局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月25日
高雄左營高鐵科技之心公辦都更案商4基地25日舉辦簽約儀式，盈舜營造公司將投資新台幣16億元，興建1棟地上24層、地下5層住商大樓。（高雄市財政局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月25日
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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄左營高鐵科技之心公辦都更案商4基地今天簽約，盈舜營造公司將投資16億元，興建1棟地上24層、地下5層住商大樓；同時捐贈1000萬元，改善車站、基地至半屏山周邊步道。

左營高鐵科技之心公辦都更案商4基地今天舉辦簽約儀式，高雄市副市長林欽榮與國城建設集團總裁、盈舜營造股份有限公司董事長洪平森共同簽訂契約，完成左營高鐵科技之心公辦都更案最後一塊拼圖。

林欽榮致詞表示，此案基地鄰近楠梓產業園區僅5分鐘車程，評選出最優申請人盈舜營造股份有限公司，期待透過國城建設集團豐富開發實績經驗及著名建築開發團隊，為高鐵左營站西側帶來新風貌。

財政局長陳勇勝說，盈舜營造將投資新台幣16億元，以「低碳智慧桃花源」為發想，留設沿街帶狀開放空間，興建1棟地上24層、地下5層住商大樓，打造一個具指標性、串聯半屏山綠軸的建築，以滿足周邊科技產業之居住需求。

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此外，左營科技之心公辦都更案也將建置「左營轉運站」及「城市願景館」，並闢建公園、公共托嬰中心、里民活動中心及地下停車場等公益設施。另外盈舜營造公司將捐贈1000萬元，用以改善車站、基地至半屏山周邊步道。

財政局表示，高雄市政府將啟動「都更168專案」，由相關局處全力協助此案都市更新相關審議作業，期盼透過此案開發，為北高雄創造優質工作與宜居環境，吸引更多半導體產業與創新人才移居高雄，帶動高雄產業轉型發展。（編輯：李錫璋）1140325

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