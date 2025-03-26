土庫國小女籃奪冠後北上參賽 張麗善盼再創佳績

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（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）雲林縣土庫國小女籃睽違21年贏得第57屆全國少年籃球錦標賽冠軍，今天北上再戰全國小學籃球錦標賽，雲林縣長張麗善到校為球員加油，盼望再創佳績。

土庫國小校長陳明誌說，成立女籃隊逾40年，93年參加第36屆全國少年籃球錦標賽贏奪得隊史第一座冠軍，此後與冠軍擦身而過。日前以40比27力退強敵台中東興國小，睽違21年再次摘冠，全校師生為此歡欣無比。

土庫國小女籃甫參賽完，今天中午又北上參加全國小學籃球錦標賽；張麗善今天到學校授旗並為球員們加油，盼再創佳績。

張麗善說，期待14名小將此番征戰，能再創佳績，而雲林近年來不斷培育運動人才，全力推動選手4級連結，從國小、國中、高中到大專院校，進行一條龍式的人才養成，甚至還有第五級連結，即是企業合作媒合選手到企業運動隊伍上班，讓選手不擔心就業問題，永續在運動界貢獻一己之力。

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土庫國小女籃在球場上屢創佳績，其中六年級的黃酈薇、許容瑄、李佩容、吳艾玲被封為「鎮隊四劍客」，她們球技精湛，表現出色，有不少外縣市國中籃球名校向她們招手。

黃酈薇等4人有進軍JHBL甲級的積極度，對於外縣市學校招手，黃酈薇和許容瑄打算續留土庫，持續精進自己球技，而李佩容、吳艾玲還在考慮中。（編輯：李亨山）1140326