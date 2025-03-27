金門道路拓寬挖到軍事結構體 工程已暫停待會勘

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（中央社記者吳玟嶸金門27日電）金門縣金寧鄉近日進行瓊安路拓寬工程挖到軍事結構體，該段工程暫停施作；議員董森堡說，已要求鄉公所邀集相關單位會勘研議後續規劃，呼籲施工單位挖到疑似文資時主動通知。

金門縣金寧鄉近日進行瓊安路道路拓寬工程時，施工單位挖到疑似地下坑道的軍事結構體，因此結構體周圍工程暫時停止施作，長年關注金門戰地史蹟保存的無黨籍議員董森堡也在施工單位通知後到場會勘。

董森堡接受中央社記者採訪表示，金門過去也有工程挖到與軍事相關史蹟，但施工廠商或委託單位未必有文資保存意識，如位在金湖鎮的司法大道開拓工程，曾於2018年挖到雙乳山坑道局部結構，「當時挖到後就直接把它埋下去」，之後雙乳山坑道被列為縣定古蹟，被破壞坑道又進行修復工程後才復原。

董森堡表示，這次施工廠商較有文資保存意識，所以已暫停軍事結構體周邊工程；瓊安路旁的虎威山營區內有地下坑道，這次挖到結構體不確定是否與虎威山營區坑道相連，已要求金寧鄉公所再邀集文化局與金門大學戰地史蹟與閩南建築研究中心，進行更慎重會勘，研議拓寬工程如何進行。

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董森堡表示，金門有很多珍貴戰地史蹟，呼籲施工單位進行重要工程時，若有挖到軍事結構體或碑誌等，都能主動通知相關單位，共同維護金門特有戰地風貌與歷史文化。

金寧鄉公所表示，該路段拓寬工程挖到疑似管制哨與地下坑道，後續將邀集相關單位會勘，研議該段後續工程規劃。（編輯：李淑華）1140327