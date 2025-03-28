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嘉市獲贈逾萬組兒童節禮物 數位書城1個月無限讀

2025/3/28 18:03（3/28 19:51 更新）
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嘉義城隍廟與中華電信28日贈送嘉義市20所國小學童Hami書城閱讀書卡，作為兒童節禮物；嘉義市副市長林瑞彥（前右3）、城隍廟董事長賴永川（前右2）出席。中央社記者黃國芳攝 114年3月28日
嘉義城隍廟與中華電信28日贈送嘉義市20所國小學童Hami書城閱讀書卡，作為兒童節禮物；嘉義市副市長林瑞彥（前右3）、城隍廟董事長賴永川（前右2）出席。中央社記者黃國芳攝 114年3月28日
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（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）嘉義城隍廟與中華電信今天合作贈送嘉義市20所國小學童、1萬4600組的Hami書城閱讀書卡作為兒童節禮物，持卡有1個月時間可無限閱讀數位書籍，培養閱讀習慣，拓展視野。

嘉義市政府今天在嘉市民族國小辦理「城隍贈書啟童心、智慧書城展未來」捐贈活動，嘉義市副市長林瑞彥致詞表示，感謝城隍廟及中華電信合作贈送1萬4600組的Hami書城閱讀書卡，作為兒童節禮物，學童只要連接相關APP（應用程式）輸入卡序號，就能閱讀喜歡的書籍。

林瑞彥指出，今年嘉義城隍廟與中華電信攜手合作推動公益，用實際行動守護孩子的成長與學習，期望透過這張Hami書城閱讀書卡，讓孩童未來1個月中，可以盡情探索、深入閱讀，沉浸在書海中，尋找屬於自己的寶藏。

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活動中，嘉義城隍廟董事長賴永川表示，孩子是國家未來，閱讀是開啟智慧的鑰匙。城隍廟董監事長期關注地方教育與文化發展，這次特別與中華電信合作，希望透過數位科技，讓學童能在知識的海洋中自由探索，培養終身學習的習慣。

嘉義市教育處長郭添財與會指出，透過數位閱讀，孩童不僅能享受知識的樂趣，更能培養獨立思考與探索的能力。這次公益活動於兒童節啟動，全市20所國小學童均可獲得1張Hami書城閱讀書卡。期望孩童珍惜這份禮物並善用，打造屬於自己的圖書館，讓閱讀成為一生的好習慣。（編輯：戴光育）1140328

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