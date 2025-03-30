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竹市83路公車4/1起增新竹榮家站 每天4班便利長輩

2025/3/30 12:23
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（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）新竹市府表示，攜手國軍退除役官兵輔導委員會新竹榮譽國民之家，自4月1日起，將83路公車路線每天其中4個班次增設「新竹榮家」站點，提升新竹榮家長輩出行便利性。

竹市府今天發布新聞稿指出，日前接獲新竹榮家長輩及民意代表陳情，雖83路公車於崧嶺路已有公車站點，但長輩下車後還須步行約300公尺才能到新竹榮家，對高齡長輩造成負擔。

竹市府交通處表示，83路公車自成德高中發車，終點站為國立清華大學北校門，沿途服務學生與通勤族群，經協調公車業者，將每日4個班次繞駛至崧嶺路57巷新竹榮民之家大門，不僅服務長輩，也增加沿線市民乘車便利性。

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交通處指出，為讓乘車民眾容易分辨公車路線，有停靠「新竹榮家」的4個班次，路線名稱為83B線。

經協調4個班次時間，交通處表示，去程（成德高中至清華大學）班次為上午9時30分、下午1時30分發車，回程（清華大學至成德高中）班次為上午10時15分、下午2時40分發車。（編輯：陳仁華）1140330

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