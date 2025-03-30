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桃園市海砂屋公辦都更首例 正光花園新城可望招商

2025/3/30 13:05（3/30 13:41 更新）
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桃園市政府受理民間申請公辦都更，被判定海砂屋的正光花園新城社區短期內即提出逾50%公辦都更意願書，達到受理門檻。住宅發展處指出，29日召開說明會展示重建願景，吸引過半住戶出席，已蒐集到近6成住戶同意書，若獲75%住戶同意，第4季可啟動招商。（桃園市政府住宅發展處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年3月30日
桃園市政府受理民間申請公辦都更，被判定海砂屋的正光花園新城社區短期內即提出逾50%公辦都更意願書，達到受理門檻。住宅發展處指出，29日召開說明會展示重建願景，吸引過半住戶出席，已蒐集到近6成住戶同意書，若獲75%住戶同意，第4季可啟動招商。（桃園市政府住宅發展處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年3月30日
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（中央社記者吳睿騏桃園30日電）桃市府受理民間申請公辦都更，被判定海砂屋的正光花園新城彙集逾50%意願書申請，住宅處委託專業團隊模擬建築量體及財務試算並協助審查，若獲75%住戶同意，第4季可啟動招商。

桃園市政府住宅發展處今天發布新聞稿表示，正光花園新城位於桃園區正光路及中山路間，基地有2300多坪，195戶（223人），民國85年間即被判定為海砂屋，因屬早期建案，土地及建物產權複雜，雖於110年已成立更新會，但遲遲未取得都更重建的共識。

住宅處說，市府去年9月啟動「防災都更」及「公辦都更」專案計畫，並舉辦都更巡迴講座，獲得正光花園新城社區熱烈回響，短期內即提出逾50%公辦都更意願書，達到受理門檻。住宅處也啟動評估作業，除模擬重建後的建物量體外，也試算財務分析。

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住宅處指出，29日已召開說明會展示重建願景，提供相關諮詢減少疑慮，說明會吸引過半住戶出席，已蒐集到近6成住戶同意書，住宅處和住宅及都市更新中心也規劃在社區設立駐地工作站，協助居民了解更多資訊。建管處也出席說明桃園海砂屋自治條例新規，包含拆除補助費等資訊。

住宅處表示，若在接到市府通知日起3個月內獲得75%的住戶同意，可望於第4季招商，順利招商後進入都更審議程序，預計可於117年動工，121年完工。除正光花園新城外，將持續輔導列管海砂屋社區加速推動都市更新。（編輯：方沛清）1140330

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