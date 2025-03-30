蔡易餘攜基金會助百名院童購衣 提前歡度兒童節

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（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）民進黨立委蔡易餘今天與高雄市清景麟教育基金會，在嘉義縣NET朴子門市舉辦弱勢兒童購衣公益活動，邀請100名孩童、每人新台幣2000元購衣金，提前感受兒童節溫暖與歡樂。

立委蔡易餘服務處今天發布新聞稿指出，這次活動媒合清景麟教育基金會捐助經費，邀請嘉義縣安仁家園等育幼院與弱勢家庭、計100名孩童參與。蔡易餘與清景麟教育基金會總經理謝宗澂等人陪伴孩童在店內挑選喜歡服飾。

蔡易餘指出，這次活動清景麟教育基金會捐贈每名孩童2000元購衣金，NET公司得知是公益活動，則加碼結帳打6折，讓孩童從頭到腳加上包包、配件治裝成一大套，可以穿著新衣服歡度兒童節。

參與活動的8歲院童表示，這是人生第一次走進服飾店挑衣服，今天可以試穿新衣並自己決定要買哪一件，真的很開心。

謝宗澂指出，很開心來到嘉義回饋社會，教育基金會秉持著取之社會、用之於社會的理念做事，未來會持續在嘉義進行關懷性的活動。

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安仁家園院長謝孟潔表示，這次購衣金額對兒少機構來講，算是很大金額；孩童可以藉由這次購衣機會，學習自主的選擇權，以及未來獨立生活的能力。

活動最後，參與孩童都提著自己精心挑選的新衣，臉上洋溢著幸福笑容，並為提前的兒童節活動畫下溫馨句點。（編輯：李淑華）1140330