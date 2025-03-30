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台南楠西推以工「帶振」 助震災中長期安置戶

2025/3/30 16:50（3/30 17:01 更新）
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基督教芥菜種會與台南市楠西區公所合作啟動以工「帶振」專案，芥菜種會團隊積極整地以作為培力地震災民種菜、養蛋雞等經濟活動場域。（芥菜種會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月30日
基督教芥菜種會與台南市楠西區公所合作啟動以工「帶振」專案，芥菜種會團隊積極整地以作為培力地震災民種菜、養蛋雞等經濟活動場域。（芥菜種會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月30日
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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市楠西區在1月21日地震受創，部分受災居民入住中長期安置處所，基督教芥菜種會與楠西區公所合作啟動以工「帶振」專案，提供住民養雞、種菜、烘焙等技術並助產品銷售。

芥菜種會與楠西區公所今天簽署合作備忘錄，在中長期安置所土地導入芥菜種會社會企業，規劃作為種菜、養蛋雞及學習烘焙技能場域，提供工作機會幫助有意願的長者或經濟弱勢住民，將以自然農業模式生產雞蛋、蔬菜和烘焙商品，並透過芥菜種會「以工帶振供需平台」進行推廣。

芥菜種會執行長李肇家表示，以工「帶振」服務模式是以工作機會「帶」出家庭的「振」興，幫助家庭恢復正常功能。

他說，以工「帶振」核心理念不僅是提供短期援助，並盼透過技能培力與市場導入，讓參與者從接受幫助轉變為自立生活，傳授工作技能，搭建一條生計的道路，走起來並不容易，楠西專案已踏出關鍵第一步。

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李肇家表示，芥菜種會將持續在楠西辦理防災教育宣導活動、社區志工防救災培力、協助安置所設立互助會等，並連結專業心理諮商資源進駐，讓住民盡快回到穩定生活。

楠西區長何榮長表示，芥菜種會於0121地震時，第一時間就與區公所聯繫並投入救援，長期陪伴受災居民，幫助他們重建生活，以工「帶振」專案可協助受災民眾透過養雞、農耕等找回力量，迎接未來，感謝芥菜種會一路上陪伴支持。（編輯：黃名璽）1140330

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基督教芥菜種會執行長李肇家（左）與台南市楠西區長何榮長（右）30日簽署以工「帶振」專案合作備忘錄，將在中長期安置所土地導入芥菜種會社會企業，提供工作機會幫助有意願長者或經濟弱勢住民。（芥菜種會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月30日
基督教芥菜種會執行長李肇家（左）與台南市楠西區長何榮長（右）30日簽署以工「帶振」專案合作備忘錄，將在中長期安置所土地導入芥菜種會社會企業，提供工作機會幫助有意願長者或經濟弱勢住民。（芥菜種會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月30日
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