台中新光三越聯合品牌特販會登場 74品牌進駐

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（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中新光三越氣爆後停業中，今天起到4月10日在台中世貿二館舉行「聯合品牌特販會」，集結74家品牌逾200名人員參與，專櫃人員都說，很開心有臨時特賣會服務顧客。

新光三越2月13日發生氣爆造成重大傷亡，台中市政府都發局立即邀集建築師、結構技師及土木技師等相關專業公會現場勘查，並依法勒令建物停止使用。

新光三越3月27日提報「整體整建修復至可供使用計畫」，都發局認為內容仍有需補正事項，籲請業者儘速依規補正，並由專業技師簽證經備查後，依計畫修復才能申請恢復使用。

新光三越公關協理張家齊下午接受媒體聯訪時表示，對於整建修復計畫正進行修正及補強中，邀請建築師、結構技師及營造工程顧問公司針對安全評估等方面提出專業簽證後再送出計畫，已加速進行中。

為了短期安置專櫃人員及提供顧客服務，台中新光三越從今天起到4月10日在台中世貿中心二館舉行「聯合品牌特販會」，集結74家美妝、服飾、包款、鞋類、家電等品牌，及超過200名專櫃人員共同參與，盼對消費者無論線上或線下都能提供服務。

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進駐品牌之一的Innisfree簡姓中區業務主任表示，很感謝新光三越提供場地，結合線上、線下可以再次讓主顧客回來，讓主顧客有多一個空間消費，大家很期待可以復業，她覺得這個場館的燈光及動線很好，品牌也熱情配合，並爭取明星消費商品提供優惠。

OSIM洪姓中區督導說，從台中店開幕即合作至今，很期待能早日復業，今天臨時特賣會開幕，大家都很開心，事先即發送老顧客簡訊宣傳，來體驗就送禮物，母親節檔期即將到來也有特別優惠。（編輯：李淑華）1140331