高科大文創產業系設計躍上國際 獲6金6銀

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（中央社記者林巧璉高雄4日電）高雄科技大學文化創意產業系今年在國際設計競賽中獲得多獎，在美國繆思設計大獎和法國設計獎中獲6金6銀。其中獲獎最多的是系上老師黃雅玲策劃的展覽，拿下5金1銀。

高科大新聞稿表示，創新設計學院文創產業系師生團隊今年獲獎不斷，作品在美國繆思設計大獎（MUSE Creative Awards）與法國設計獎（French Design Award）中獲6座金獎與6座銀獎，涵蓋策展設計、品牌識別、視覺傳達與文化敘事等多元設計領域。

獲獎作品中最亮眼的是黃雅玲策劃的展覽系列，包括文化部文化資產局「藝百家」、「打開歷史現場」展覽，以及台南市政府2024聖誕節「未來新希望系列」設計，共獲5金1銀。作品巧妙融合地方文化與當代視覺語彙，兼具策展思維與文化敘事，深受國際評審青睞。

校方表示，文創系大四畢業製作專題在繆思設計大獎學生組競賽中也有優異表現，共獲1金5銀，涵蓋識別設計、商標設計與包裝設計等領域。作品展現完整的設計流程與策略規劃，也有多件學生作品成功與企業媒合合作商品開發，落實學用合一的教育理念。

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創新設計學院長翟治平表示，創意不只是呈現美感，更是一種思維方式與行動力。學生需要的不只是技術，而是能透過設計與世界對話的能力，讓創意真正轉化為價值與影響力。

高科大創新設計學院表示，將持續深化設計教育的厚度與廣度，拓展產學合作與國際能見度，為學生提供多元學習資源與實務經驗，拓展國際視野並深化設計能力，培養更多具有前瞻視野與實踐力的設計人才。（編輯：郭諭儒）1140404