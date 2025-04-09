屏東文旅新熱點 勝利星村民宿專區16戶徵選開跑

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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）屏東市區熱門景點勝利星村創意生活園區，32戶歷史建築招商徵選今天開跑，並首度釋出16戶民宿專區公開徵選，打造最有日式韻味歷史建築旅宿。

縣府今天發布新聞稿表示，公開徵選32戶歷史建築中，除原先熱門勝利區、成功區和通海區持續徵求特色店家進駐，更有新修繕完成的得勝區，不僅腹地廣大，且停車空間便利，適合各行各業進駐。

為增加市區住宿選擇，縣府規劃歷史建築民宿專區，包括空翔區4戶及通海區二期12戶，共16戶，並已取得民宿類使用許可，提供不同的租金優惠條件，獲選業者可大幅縮短進駐準備期和經費。

文化處指出，民宿區皆位於屏東市蛋黃區，例如鄰近中正路的通海區，周邊有中華路商圈、人聲鼎沸傳統市場、幸福公園停車場，消費及交通機能俱佳。

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文化處表示，勝利星村已有百家品牌進駐營運，除了餐飲業、獨立書店、生活體驗、伴手禮店等不同型態產業，目前也有2家旅宿進駐，每到假日遊客絡繹不絕，今年農曆春節期間更狂吸近200萬人次造訪。

文化處說，期待透過此次招商計畫，吸引具有特色旅宿品牌及創意業者進駐，讓更多旅客在充滿和風的日式建築，享受不一樣住宿體驗；徵選於17及24日開放現場看屋，並收件至5月9日下午5時截止，可上「勝利星村創意生活園區」官方臉書（Facebook）、官網查詢或電洽勝利星村營運管理中心。（編輯：張銘坤）1140409