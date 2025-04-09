馬祖國際藝術島 廣徵昔日駐軍對外通訊書信

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（中央社記者潘欣彤連江縣9日電）戰地政務時期官兵對外通訊主要靠書信，馬祖國際藝術島辦公室啟動「馬祖軍旅書信徵集」計畫，向曾在馬祖服役的民眾徵求當時信件、明信片、照片或影片等。徵件至5月31日止。

馬祖國際藝術島辦公室今天發布新聞稿指出，由馬祖國際藝術島、連江縣政府及中華文化總會共同主辦的「穿越蟲洞的書信：致外島時光」馬祖軍旅書信徵集計畫，今起正式啟動。這項計畫延續2022年「書信計畫」對軍郵歷史與書信文化的探索，今年進一步擴大徵集。

徵集對象為軍旅書信，且收信或寄信人曾在馬祖服役。媒介則包括紙本書信、明信片、錄音帶之數位檔案及相關照片、影像等。符合條件的投件者將獲得數位專屬感謝狀，並有機會於2025年馬祖國際藝術島展出。若同意永久公開授權，將可納入「馬祖記憶庫」及「國家文化記憶庫」典藏。

藝術島辦公室強調，馬祖與台灣本島相隔約211公里，戰地政務時期需靠船舶載運書信，但運輸艦每隔10天才有1班，天候惡劣時1個月都無船班。因此，每封漂洋過海送到官兵手上的信件，不僅是了解親人近況僅有管道，更成為支撐心靈的重要依靠，也是那個年代獨有的文化記憶。

藝術島辦公室透過新聞稿指出，軍旅書信徵集計畫目標為建構更完整的書信數位檔案庫，並透過數位典藏、馬祖國際藝術島藝術家的轉譯創作，再次連結歷史與當代、個人與集體、馬祖與台灣，讓更多人了解兩岸對峙下，馬祖戰地通信的獨特歷史與深厚情感。

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藝術島辦公室表示，徵件日期即日起至5月31日止，詳細徵件辦法可於馬祖國際藝術島官方網站或Facebook粉絲專頁閱覽。

第3屆馬祖國際藝術島將從9月5日至11月16日舉行，策畫主軸為「拍楸－你的海洋，我的陸」，傳承馬祖島民面對大海的韌性及智慧，展現藝術島全力動員、眾志成城的精神。預計將有14組計畫，展出超過50件新作品。（編輯：龍柏安）1140409