台南公車司機訓話高中生勿走動 遭調整路線勤務

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）一名台南一中學生昨晚搭乘台南藍幹線公車，因快到站時提早離開座位走向出口準備下車，遭公車司機制止，並把車輛停在路邊向學生訓話，台南市公運處已要求調整司機路線及勤務。

當時有乘客拍下司機向學生訓話過程，事後在社群網站發文，指稱「台南藍幹線是惹不起的存在」，因這名學生快到站時提早離開座位準備下車，遭司機制止，接著把車停到路邊向學生訓話達數分鐘，要求學生回到座位才開車，引發不少網友議論。

台南市政府公運處長吳俁之表示，因先前曾發生乘客在車輛行進中走動不慎跌倒事件，當事司機唯恐發生意外，因此要求乘客在車輛行進中避免走動，但溝通過程應注意語氣及態度，已責成興南客運先調整當事司機路線及勤務，並加強溝通技巧及服務態度。

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吳俁之指出，為確保台南市公車品質，公運處非常重視乘客意見及反饋，針對投訴案件也會積極處理，若客運公司服務品質不佳，會影響到補助款額度，並呼籲乘客搭車時應注意安全，坐妥並緊握扶手，車輛完全停止後再走動，司機會給予乘客充足上下車時間，以確保安全。

興南客運指出，民眾於公車行駛中走動，駕駛出於好意提醒，但語氣上應再委婉和諧，以免造成民眾誤會，將立即檢討，同時加強宣導乘客行車中勿走動。（編輯：陳仁華）1140410