「我們生活節」鐵獅玉玲瓏再登台 致敬勞工屏安勞力

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（中央社記者黃郁菁屏東縣16日電）屏東「我們生活節」致敬勞工，30日起連5天推出多元活動內容；去年演出鐵獅玉玲瓏，今年確認再登台，將為屏東量身打造全新劇碼「屏安勞力」，戶外演出2場。

屏東縣政府勞動暨青年發展處今天發布新聞稿表示，去年縣府首度邀請國民喜劇天團「鐵獅玉玲瓏」演出，現場座無虛席、笑聲連連，不少勞工朋友大讚「笑到肚子痛又感動到落淚」。

縣府今年再次邀請藝人許效舜與澎恰恰，攜手為屏東量身打造全新劇碼「屏安勞力」，為今年「我們生活節」系列活動擔綱活動主秀，以詼諧逗趣卻蘊含深意演出風格，詮釋勞動尊嚴與職場安全重要性。

勞青處表示，「我們生活節」自開辦以來年年擴大，不只是一場節慶，更是縣府致敬勞工、勞動教育重要平台。2025年系列活動結合模範勞工表揚典禮，肯定120名屏東各行各業模範勞工；「鐵獅玉玲瓏」更帶來2場戶外劇場演出，將歡笑與溫暖送進勞工生活場域。

勞青處指出，系列活動包含「百工職人影像展」，以影像記錄勞工身影，展現職人精神並串聯職場安全精神，宣揚職安重要性；具有親子共學效益「職安小達人體驗營」，以寓教於樂方式推廣職安觀念；為感謝遠渡重洋外國工作者，規劃「移家人野餐日」透過文化交流與音樂互動，傳遞屏東溫暖與友善。

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勞青處提及，這場專屬勞工慶典已邁入第3年，透過行動打造友善職場文化；為迎接五一勞動節，「我們生活節」串聯百家企業推出勞工專屬優惠活動，從生活福利到餐飲購物齊力響應，以實際行動展現對勞動價值的尊重與肯定。

系列活動首場「模範勞工表揚大典暨感恩市集」，4月30日在縣立體育館前草地登場；鐵獅玉玲瓏5月1日在屏東縣立體育館前草地、5月2日在萬丹鄉公所對面（原萬丹鄉農會果菜市場）演出；工安小達人體驗營，5月3日在勞青處辦公大樓辦理；「我們移家人」5月4日在數位青創中心外草地舉行；百工職人影像展從5月2日至6月30日，在屏東數位青創中心1樓展出。（編輯：陳仁華）1140416