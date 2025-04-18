澎湖馬公濱海水綠廊道陸續完成 打造共融新風貌

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（中央社澎湖縣18日電）澎湖「馬公西濱水岸南北串聯工程－陽光海岸計畫」今天啟用，縣長陳光復說，計畫成功串聯西濱重要節點，打造從市區延伸至北側濱海的水綠生活廊帶，滿足不同年齡層與族群的休閒需求。

澎湖縣政府斥資打造的「馬公西濱水岸南北串聯工程－陽光海岸計畫」，除了讓民眾休閒與欣賞內海美景，未來更是觀賞美麗花火的最佳景點之一。今天由縣長陳光復、副議長藍凱元等多名議員和縣府局處主管見證馬公西濱水岸的新風貌。

陳光復表示，澎湖擁有得天獨厚的海岸美景，縣府持續推動海岸景觀優化與公共空間再造工程，打造澎湖成為宜居、宜遊的友善城市，包括馬公第三漁港國際廣場與觀音亭寵物公園，成為休憩與運動的景點，展現城市公共空間的多元與包容。

陳光復說，陽光海岸計畫成功串聯西濱沿線南至北重要節點，打造一條從市區延伸至北側濱海的水綠生活廊帶，包括有風帆公園區、寵物公園區、活動廣場區、谷地花園區、榕樹公休憩區等多元區域，滿足不同年齡層與族群的休閒需求。

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縣府建設處指出，「陽光海岸計畫」從觀音亭帆船訓練中心向北延伸至民族路與陽明路口處，總面積約3公頃，總經費新台幣6000萬元，中央補助5280萬元，為馬公西濱地區重要的整體性建設工程。

工程範圍並整合既有資源及前期建設成果，串聯南側的「觀音亭水岸空間整合提升計畫」，中段的「光榮水資源中心工程」，至北端「澎湖縣水岸文旅創生計畫」，有系統地打造一條貫穿南北、融合生態、文化與休閒機能的「陽光海岸」生活廊帶。（編輯：郭諭儒）1140418

澎湖「馬公西濱水岸南北串聯工程－陽光海岸計畫」18日啟用，未來除了是民眾休閒與欣賞內海美景的場域，更是觀賞美麗花火的最佳景點之一。（澎湖縣政府提供）中央社 114年4月18日