新北國小學童主播營登場 盼擴展溝通媒體識讀力

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市國小學童小小主播營今天登場，新北市教育局表示，主播營讓學童完整體驗電視新聞製播流程，盼藉以擴展學童的學習視野、溝通表達及媒體識讀能力。

國小學童主播營由新北市教育局主辦，新莊區榮富、興化、新泰、中信等4所小學學童，今天起分梯次輪流至永佳樂有線電視學習主播播報技巧及完整新聞製作流程。

主播營以「新聞製播、理論實作、無稿播報、小班教學」4大特色組成，教育局專門委員何茂田、國民黨新北市議員蔡健棠、榮富國小校長陳月滿等人參加開訓典禮。

何茂田致詞指出，營隊活動讓學童跳脫傳統學習方式，進入實際場域學習分析每則新聞背後所隱含的想法，同時體驗上台播報新聞，強化口語表達能力，期望學童除學習基本學科，也應積極訓練溝通表達及媒體識讀能力，擴展學童的學習視野。

蔡健棠表示，學生先學習關心身邊的人事物，學習採訪攝影、剪輯、導播、主播等課程，不只是難得的機會，更可藉「做中學」瞭解新聞產製過程；透過專業主播深入淺出的口語表達課程，挑戰難度極高的無稿播報。

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永佳樂有線電視提供新聞稿指出，專程製作學校特色新聞，以便在主播營讓學童播報自己校園的新聞，透過理論、實作並輪流體驗，建立新聞編製的概念。

新聞稿中，永佳樂有線電視表示，活動中由電視台主播實際指導播報技巧，教導如何快速消化新聞內容，以流利口語方式播報，盼望增進溝通表達能力、表現力及自信度，是難能可貴的職業探索體驗。（編輯：戴光育）1140418