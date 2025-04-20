黃偉哲參與淨灘 鼓勵民間團體認養海岸

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）和泰集團今天在15縣市同步舉辦淨灘活動，台南市長黃偉哲出席安平觀夕平台的台南場活動，與民眾一起撿拾海灘垃圾，同時呼籲更多民間團體、企業加入海岸認養行列。

黃偉哲致詞表示，環境保護是全世界重視議題，台南市積極透過各類淨灘活動，展現「愛地球、守護環境」決心，他每年也會參與淨灘活動，感謝長期關注環境永續的企業投入公益，也呼籲所有民眾從源頭減量垃圾做起，到海邊遊玩時，務必將垃圾帶走，養成良好習慣。

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黃偉哲說，歡迎有更多民間團體、企業加入海岸認養行列，透過公私協力方式，共同為台南打造更潔淨、美麗海岸線。

台南市政府提供資料指出，今天活動以「珍愛台灣，不能沒有你」為核心理念，並以「你淨灘 我捐款」為號召，和泰集團串聯全台8大經銷商，在16個地點、橫跨15個縣市同步舉辦公益淨灘行動，全台總計超過1萬1000人響應，展現全民守護環境力量。（編輯：吳素柔）1140420