新北：未來10年創客教育 跨域合作、邁向國際

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市教育局今天表示，未來10年創客教育將以全齡、在地、跨域、國際、永續為主軸，培育教師與研擬教案，並與博物館等攜手。教師認為，多媒材結合科技可發展創作新的可能。

教育局今天舉行記者會表示，創客教育邁入第11年，從最初6所學校擴展至今逾50所學校創客社群。今年協助學校連結國立故宮博物院、國立台灣科學教育館、觀光工廠及產業文化館，推出「國際創客頂尖人才培訓計畫」。

李梅樹紀念館執行長李景文致詞表示，他的父親是前輩畫家李梅樹，扎根三峽，無私奉獻將祖師廟結合美術，將宗教聖地化身為東方藝術殿堂，也在畫作記錄三峽人、事、物。紀念館與祖師廟，有許多元素可與教育結合。

成福國小美術老師謝基煌接受中央社記者訪問表示，有許多媒材與環境可做為創作語彙，透過雷射雕刻夾染，可突破傳統的藍染創作，發展新的可能。或結合李梅樹人物剪影與清水祖師、廟宇八卦窗花等，成為創作元素。

仁愛國小美術老師鄭博文告訴記者，透過電腦繪圖、切割、金屬翻模後，學生可以製作活動關節的傀儡戲偶，從拆解與組合中體驗結構設計。

透過 Google News 追蹤中央社

仁愛國小校長陳志哲說，無論是雷射雕刻、木雕或金工創作，可以讓孩子動手做畢業禮物，體驗動手做的「素養帶著走」能力。

教育局說，訂定未來10年創客教育將以「在地出發、跨域合作、邁向國際」為核心，辦理多場主題式研習，與外界合作探討將閱讀、博物館資源，融入創客課程，推動「閱讀創客」概念，促進教師跨域教學創新。（編輯：李錫璋）1140422

新北市教育局22日公布未來10年創客教育核心主軸，記者會現場並展示蘆洲區仁愛國小創客課程的木工、金工、雷射雕刻等作品。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年4月22日

新北市教育局22日公布未來10年創客教育主軸，將培育教師與研擬教案，並與博物館等攜手合作；李梅樹紀念館執行長李景文（右）與三峽區成福國小老師謝基煌（左）應邀出席記者會並展示相關作品。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年4月22日