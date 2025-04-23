基警上門釐清罷免提議書 議員指彷彿白色恐怖

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）基隆地檢署偵辦罷免提議書涉及偽造，日前指揮警方至當事人住家釐清。市議員鄭文婷今天指此舉讓民眾備感壓力，彷彿走進白色恐怖陰影。截至發稿前，基隆地檢署暫無回應。

中選會告發國民黨立委林沛祥罷免案有116件提議書涉嫌偽造，基隆地檢署18日指揮警調，針對116件提議書，持傳票前往當事人住家展開初步釐清，並請當事人在筆錄上簽名確認。

民進黨基隆市議員鄭文婷今天在記者會表示，接到民眾反映在毫無預警下被登門查訪，甚至要求重新簽名、全程錄影，這樣的作法不僅讓民眾備感壓力，也逐漸喚起社會對威權時代的集體記憶，彷彿再次走進白色恐怖的陰影。

鄭文婷在現場播出2名當事人與員警對話錄音，鄭文婷說，明顯可以聽出民眾已明確表達提議書確為本人簽署，僅因趕著上班無法配合調查，希望能夠透過錄影等方式證明，員警仍堅持希望民眾可以配合辦理，可以聽出2人都陷入立場堅持的無奈窘境。

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鄭文婷說，罷免制度是憲法保障的民主機制，連署人是表達民意的公民，不應被當成偵查對象對待，檢警的程序已經超出人民合理能接受的範圍。

她表示，已有越來越多的市民在第一時間問說「我是不是做錯了什麼？這樣還能再簽嗎？」民眾的焦慮反映出司法行為可能在無形中干擾民主運作的界線，當連署變得像是在觸法，人民恐怕會選擇沉默，這就是寒蟬效應，也是她最不能接受的退步。（編輯：方沛清）1140423