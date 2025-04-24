新北迎五一勞動節辦表揚 潘福坤優良駕駛出線

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）五一勞動節前夕，新北市政府今天表揚模範勞工與優良駕駛，服務32年的駕駛潘福坤見義勇為協助壓制有暴力傾向的情緒失控男性乘客，駕車轉彎必停讓行人，獲選優良駕駛。

表揚大會中，新北市長侯友宜今天頒發獎牌給170名模範勞工、59名優良駕駛及14家優良工會，並感謝其在工作崗位上努力不懈。

新北市勞工局指出，獲表揚的印尼移工安娜（YULIANA）在台灣擔任看護9年，未曾主動換過雇主。她每天負責照護中風阿嬤，準備餐飲、協助洗澡、餵食（藥）。為延緩阿嬤失能，除貼心陪伴阿嬤出門散步，也在網路影片學習國語、台語，唱歌逗阿嬤開心，她貼心舉動讓雇主家屬感到欣慰。

勞工局表示，在台鐵公司負責健保業務的楊季如因先天性血管瘤增生，導致顏面異常、右眼弱視、右耳道閉塞，求職過程中多次因外貌遭拒，飽受挫折。但她並未放棄，獨自北上求職，迄今服務台鐵28年，即使健保業務十分龐雜，仍耐心為員工解釋與申請。

獲選公車優良駕駛的潘福坤，在台北客運服務32年，他接受媒體聯訪時指出，感謝台北客運董事長李博文、總經理李建文照顧企業員工。他曾協助女乘客處理疑遭色狼偷拍狀況，平常看見長輩也以打油詩互動，增進樂趣。

潘福坤表示，行車以安全為重，面對外界批評「行人地獄」的交通環境，更提醒自己過路口，一定要轉彎停車再開，確認安全才通過。他人生有一半歲月在公車服務，始終秉持「把乘客平安送達」的信念。

他指出，某次出勤時車內發生爭吵，一名男子情緒失控、對乘客大吼，甚至有暴力傾向；他將車輛安全停靠路邊報警處理，並安撫乘客情緒，直到員警到場化解危機。

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勞工局表示，優良計程車駕駛楊永傑服務近20年，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴峻時，主動投入防疫車隊，全程穿戴防護衣、口罩與護目鏡，在醫院外等待病患就醫3小時，汗水浸透毫無怨言。

侯友宜致詞時指出，感謝新北市208萬名勞工付出，並呼籲中央及立法院修法時，記得五一勞動節應全國一體適用放假，讓勞工可以與家人相聚，讓家庭幸福美滿。（編輯：戴光育）1140424

新北市政府24日表揚170名模範勞工、59名優良駕駛及14家優良工會，感謝其在工作崗位上努力不懈。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年4月24日

新北市政府勞工局與交通局舉辦模範勞工表揚大會，24日在市府多功能集會堂登場，新北市教育人員產業工會黃郁雯（右）受獎後，開心與市長侯友宜（前左）自拍合影。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年4月24日

新北市政府24日舉辦模範勞工表揚大會，印尼籍模範移工獲獎者雅妮（ANDRIYANI）（右1）與雇主、被看護者合影。（新北市府勞工局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年4月24日