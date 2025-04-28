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台南公車司機邊滑手機 客運挨罰9000元駕駛記過

2025/4/28 18:53（4/28 19:03 更新）
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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南有民眾搭公車時發現，司機邊開車邊使用兩隻手機，拍下畫面後上傳社群網站引發議論；台南市公共運輸處查證屬實，依公路法對客運公司開罰9000元，司機記過處分。

有民眾今天在社群網站發表一段影片，拍到正在開車的司機不時分心低頭看擺在方向盤旁兩支手機，並用手指頭點手機螢幕；民眾並發文指出，「這位公車司機態度差就算了，整路都在玩手機，還玩兩支，危險駕駛人，太可怕了」，影片發表後引來不少網友議論，並要求主管機關應處理。

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台南市公共運輸處長吳俁之告訴中央社記者，民眾拍攝影片經查證為藍幹線公車，營運業者興南客運調查後，確認這名駕駛於行駛中使用手機，且從事與駕勤無關行為，由公司依規定記過，公運處也依公路法對客運公司開罰新台幣9000元。

吳俁之表示，除再次告誡業者加強人員教育訓練，公運處即日起將派員隨車稽查藍幹線，若再有駕勤不當行為，將立即懲處改善，以確保服務品質。（編輯：陳仁華）1140428

#公路法
#台南市
#吳俁之
#公共運輸處
吳俁之
台南公車司機訓話高中生勿走動 遭調整路線勤務
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