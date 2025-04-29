馬祖藝術島首度前進新加坡 邀寫明信片寄往世界

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（中央社記者潘欣彤連江縣29日電）第3屆馬祖國際藝術島日前首度至新加坡宣傳，除將過去作品化成1張張明信片，邀請觀展民眾寫明信片，由團隊帶回馬祖後寄往世界各地。

馬祖國際藝術島辦公室今天發布新聞稿指出，展覽宣傳首度跨入東南亞，於25至28日參加由觀光署在新加坡舉辦的台灣旅展，以連江縣產業發展處統籌的伴手禮品牌「馬祖好物」，藝術島明信片等，邀請星國民眾感受馬祖魅力。

展覽現場以回應馬祖過往的書信記憶及文化為主要概念，將歷屆藝術島作品化成1張張明信片，觀展民眾欣賞作品同時，還能提筆寫下對親友的祝福。藝術島辦公室說，民眾於現場書寫的明信片，將由團隊帶回後，從馬祖寄往世界各地。

此外，團隊更透過舞台活動等呈現方式，結合馬祖美照、精選酒品、海味小點等元素，向新加坡民眾呈現藝術島的精彩內容與馬祖文化風景。

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藝術島辦公室說明，新加坡民眾普遍對台灣不陌生，甚至多數曾造訪，更表示期待有機會造訪離島，並對馬祖的特殊地理環境及風貌感到新鮮，紛紛表達欲前往馬祖國際藝術島，探訪秋天自然風光、慶典文化與藝術能量。

藝術島辦公室透過新聞稿指出，馬祖國際藝術島由連江縣政府與文化總會共同主辦，以10年為期，透過藝術、文化與生活的交織，重新詮釋島嶼日常。今年為第3屆，將於9月5日至11月16日展開，預計展出14個子計畫，合計超過50件作品。（編輯：方沛清）1140429