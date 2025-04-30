台中環保裝備重發 市府稱廠商人力不足、協助裝袋

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市環保局去年採購清潔人員裝備被發現為中國產品。民進黨台中市議會黨團今天揭露，市府將貨品重新包裝，有洗產地之嫌。市府表示，廠商人力不足，協助裝袋。

環保局長陳宏益告訴媒體指出，相關環保裝備日前都已全部回收，因產品沒有資安、國安等問題，相關產品經送驗後符合國家安全認證，不過貨品外包裝上不符規定，要求廠商更改包裝，因廠商人力不足，由環保局人員協助包裝，事後會對廠商扣款，貨品的產地來源在政府採購系統上都有公告，他強調，一切合乎法規。

台中市環保局透過文字稿回覆，廠商所供應中國物品，已送驗公信力的公正檢測單位，台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）及財團法人車輛研究測試中心，廠商以非透明塑膠袋上印製簡體字的包裝交貨，不符契約規範，要求廠商應更新正確的包裝袋，因廠商人力不足，環保局人員協助裝袋，相關人事費用由廠商支付。

民進黨台中市議會黨團今天召開記者會，總召王立任指出，台中市環保局113年採購清潔隊員雨衣、雨鞋、反光背心及反光帽等裝備標案，竟為中國製低劣產品，今年1月被民進黨市議員江肇國踢爆，環保局稱「文書作業疏失」，後又發現未發出的裝備疑遭重新包裝。

王立任表示，日前調閱清潔隊部監視器影像，發現尚未發出的裝備遭重新包裝，重新以透明塑膠袋包裝，試圖掩蓋原產地標。他質疑，市府是否等待風聲過後重新發放。

江肇國指出，1月踢爆環保局採購的雨衣、雨鞋根本是低價劣質品，明明預算充足，卻讓基層清潔隊員穿爛裝備工作，市府承諾全面回收處理，未料是換包裝，根本欺騙基層。

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民進黨市議員林德宇指出，不容許政府採購的物品，變成洗產地的通道。市議員陳雅惠批評，採購疏失、制度失能。市議員曾威說，市府高呼拚經濟，卻採購中國貨。

民進黨籍市議員蕭隆澤指出，有清潔隊員拿著今年才剛收到的環保裝備，外層塑膠袋上雖寫著「台灣製造」，仍質疑雨鞋的產地來源，無法安心使用。（編輯：陳政偉）1140430