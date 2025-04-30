加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部快鐵計畫 陳世凱：安全考量時速無法達到160公里
首頁 / 地方

台中環保裝備重發 市府稱廠商人力不足、協助裝袋

2025/4/30 12:17（4/30 13:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨台中市議會黨團30日召開記者會，揭露台中市環保局113年採購清潔隊員雨衣、雨鞋、反光背心及反光帽等裝備標案為中國製低劣產品，質疑市府未驗退此批貨品，反而重新包裝欲重新發放。中央社記者趙麗妍攝 114年4月30日
民進黨台中市議會黨團30日召開記者會，揭露台中市環保局113年採購清潔隊員雨衣、雨鞋、反光背心及反光帽等裝備標案為中國製低劣產品，質疑市府未驗退此批貨品，反而重新包裝欲重新發放。中央社記者趙麗妍攝 114年4月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市環保局去年採購清潔人員裝備被發現為中國產品。民進黨台中市議會黨團今天揭露，市府將貨品重新包裝，有洗產地之嫌。市府表示，廠商人力不足，協助裝袋。

環保局長陳宏益告訴媒體指出，相關環保裝備日前都已全部回收，因產品沒有資安、國安等問題，相關產品經送驗後符合國家安全認證，不過貨品外包裝上不符規定，要求廠商更改包裝，因廠商人力不足，由環保局人員協助包裝，事後會對廠商扣款，貨品的產地來源在政府採購系統上都有公告，他強調，一切合乎法規。

台中市環保局透過文字稿回覆，廠商所供應中國物品，已送驗公信力的公正檢測單位，台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）及財團法人車輛研究測試中心，廠商以非透明塑膠袋上印製簡體字的包裝交貨，不符契約規範，要求廠商應更新正確的包裝袋，因廠商人力不足，環保局人員協助裝袋，相關人事費用由廠商支付。

民進黨台中市議會黨團今天召開記者會，總召王立任指出，台中市環保局113年採購清潔隊員雨衣、雨鞋、反光背心及反光帽等裝備標案，竟為中國製低劣產品，今年1月被民進黨市議員江肇國踢爆，環保局稱「文書作業疏失」，後又發現未發出的裝備疑遭重新包裝。

王立任表示，日前調閱清潔隊部監視器影像，發現尚未發出的裝備遭重新包裝，重新以透明塑膠袋包裝，試圖掩蓋原產地標。他質疑，市府是否等待風聲過後重新發放。

江肇國指出，1月踢爆環保局採購的雨衣、雨鞋根本是低價劣質品，明明預算充足，卻讓基層清潔隊員穿爛裝備工作，市府承諾全面回收處理，未料是換包裝，根本欺騙基層。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民進黨市議員林德宇指出，不容許政府採購的物品，變成洗產地的通道。市議員陳雅惠批評，採購疏失、制度失能。市議員曾威說，市府高呼拚經濟，卻採購中國貨。

民進黨籍市議員蕭隆澤指出，有清潔隊員拿著今年才剛收到的環保裝備，外層塑膠袋上雖寫著「台灣製造」，仍質疑雨鞋的產地來源，無法安心使用。（編輯：陳政偉）1140430

#台中市
#王立任
#民進黨
#江肇國
#清潔隊
#環保局
民進黨台中市議會黨團30日召開記者會，揭露台中市環保局採購的清潔人員裝備為中國製低劣產品，後又發現未發出的裝備疑遭重新包裝。（市議員蕭隆澤提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月30日
民進黨台中市議會黨團30日召開記者會，揭露台中市環保局採購的清潔人員裝備為中國製低劣產品，後又發現未發出的裝備疑遭重新包裝。（市議員蕭隆澤提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月30日
王立任
中市民進黨團指幽靈連署始祖 藍黨團：司法烏賊戰中市罷藍委公民團體公布連署進度 收件到月底
江肇國
預算補助學生洲際觀賽銅板價？中市府：願研議中市5月發物調券 民代質疑刺激經濟效益
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：