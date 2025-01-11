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清潔隊用具買中國貨挨批 中市府坦承文書作業疏失

2025/1/11 11:41（1/11 12:11 更新）
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民進黨台中市議員江肇國11日指出，中市採購清潔隊員雨鞋、雨衣竟是中國貨，與標案上「中華民國」規定不符，未確實驗收。對此，環保局坦承文書作業疏失，將後續調整修改公告內容，以避免造成誤解。（江肇國提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年1月11日
民進黨台中市議員江肇國11日指出，中市採購清潔隊員雨鞋、雨衣竟是中國貨，與標案上「中華民國」規定不符，未確實驗收。對此，環保局坦承文書作業疏失，將後續調整修改公告內容，以避免造成誤解。（江肇國提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年1月11日
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（中央社記者趙麗妍台中11日電）台中市議員江肇國今天指出，中市採購清潔隊員雨鞋、雨衣竟是中國貨，與標案上「中華民國」規定不符，未確實驗收。中市府指出，文書作業疏失，未更正決標公告的原產地欄位。

民進黨籍台中市議員江肇國今天向中央社記者指出，台中市清潔隊員反光背心、反光帽、雨衣、雨鞋的採購，自包裝上的簡體字可看出，貨品從中國購入，但市府標單上原產地國別「中華民國」，廠商拿中國製產品交貨，環保局在驗收時竟未察覺貨品有誤。

江肇國表示，此標案得標金額低於低標價格新台幣100多萬，就是以低價搶標，事後拿中國劣質品充數。基層清潔隊員拿到後也驚呼，裝備的品質糟糕，以前從未有過。江肇國說，難道台中的清潔隊員辛苦工作，不值得更好的裝備。

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對此，環保局表示，採購案採行公開招標以最低標決標方式辦理。招標公告依據公共工程委員會範本，限制投標廠商需為本國廠商，由廠商所供應標的物原產地並無排除特別地區。去年1月18日此案決標公告資料中，在原產地國別欄位填寫中華民國，是指得標者為符合本國廠商資格所填寫。

環保局表示，對於未能適時更正決標公告的原產地欄位，坦承文書作業疏失，將後續調整修改公告內容，以避免造成誤解。環保局也強調，在履約過程中已主動掌握廠商交貨物品原產地為中國，並依約嚴格把關品質。（編輯：郭諭儒）1140111

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