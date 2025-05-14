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新北催生 醫療性凍卵、精及助好孕補助7/1上路

2025/5/14 13:12
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（中央社記者黃旭昇新北14日電）因應少子化衝擊，新北市政府今天表示，7月1日起推出「解凍卵助好孕」補助新台幣3萬元、醫療性凍卵將加碼補助至7萬元、新增醫療性凍精補助8000元，藉以鼓勵生育。

新北市衛生局長陳潤秋今天在市政會議報告指出，女性最佳生育年齡為25至35歲，男性則建議於40歲前完成生育規劃。台灣高齡產婦比率逐年攀升，112年全國第一胎生育平均年齡31.5歲。

她說，總生育率下降至千分之2.1以下，就是低生育率。依照內政部戶政司資料顯示，台灣109年生育率千分之0.99，112年為千分之0.87，顯示逐年下降。

陳潤秋表示，新北市7月1日將上路的鼓勵生育3項實質補助包含全國最高的醫療性凍卵加碼補助、「解凍卵助好孕」補助及醫療性凍精補助。

其中，為協助因癌症或因治療影響生育能力的女性，醫療性凍卵補助金額從原本3萬元提高至7萬元，包含6萬元凍卵費用、1萬元保存費，將有助於罹癌女性保留生育機會，增加未來生子的選擇權。

陳潤秋表示，依據統計，台灣只有8%凍卵者使用解凍卵子。新北市提出全國首創的「解凍卵助好孕」補助，針對曾凍卵、有配偶並符合人工生殖法規定的女性，提供一次性3萬元補助，用於人工生殖療程，鼓勵將凍卵轉化為誕生新生命。

她指出，還有全新上路的凍精補助，生育補助首度納入男性，針對有同樣醫療需求（例如癌症治療）的男性，推出醫療性凍精補助8000元，幫助保存精子、留住生育機會。

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衛生局表示，除補助外，新北市民只要符合「已婚、尚未生育第一胎、配偶一方設籍新北」的條件，就可免費接受1次「婚後孕前健康檢查」，內容涵蓋AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）檢測，藉以幫助準爸媽評估生育能力，把握黃金時機。

新北市衛生局健康管理科長陳欣蓉指出，照護弱勢嬰幼兒，6歲（含）以下全額補助腸病毒疫苗，也補助弱勢幼童輪狀病毒疫苗。除凍卵、凍精、解凍卵子補助，婚後的孕前免費健檢，可守護第一胎前的準備期。呼籲大家拒絕性別篩選，男孩女孩都是珍貴的禮物。（編輯：戴光育）1140514

陳潤秋
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